На дорогах Латвии установлено 12 новых передвижных фоторадаров

С сегодняшнего дня надзор за дорожным движением в дополнение к стационарным фоторадарам будут помогать осуществлять 12 новых передвижных фоторадаров, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Фоторадары на латвийских автодорогах устанавливаются в местах наибольшей угрозы для безопасности дорожного движения.

В конце августа 2017 года Госполиция получила 12 новых передвижных фоторадаров. Больше двух месяцев они работали в тестовом режиме, за этот период сотрудники, которые будут работать с ними, прошли необходимое обучение.

Новые фоторадары будут размещены во всех регионах Латвии.

Госполиция на своем сайте будет продолжать сообщать места установки фоторадаров.