В конце недели потеплеет, но дожди продолжатся

Начиная с четверга погодные условия в Латвии будет определять теплый сектор широкой системы циклонов, поэтому температура воздуха постепенно повысится, временами пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии еще сохранится слабый ветер, местами ожидаются небольшой снегопад и туман, температура воздуха будет примерно на 1 градус ниже, чем во вторник.

В ночь на четверг Курземе достигнет теплый атмосферный фронт и связанная с ним зона осадков, которая затем пересечет остальную территорию Латвии. Южный, юго-восточный ветер усилится, температура воздуха постепенно повысится, но на востоке страны в четверг будет еще не теплее 0..+1 градуса.

В конце недели воздух прогреется до +5..+10 градусов, временами возможны дожди. В воскресенье юго-западный ветер усилится, особенно в Курземе.

Ожидается, что на следующей неделе немного похолодает, дожди временами сменятся снегопадом.