СМИ: Рижский роддом планируют объединить с 1-ой городской больницей

Газета отмечает, что ни персонал больниц, ни руководители Рижского роддома, пока о возможных планах не знают. Главы 1-ой и 2-ой больницы на вопросы не ответили.

Представитель Рижского роддома неофициально подтвердил газете, что такой план действительно существует, но пока еще есть очень много вопросов, поскольку это еще только проект.

Если от объединения пациенты выиграют, то план будет поддержан.

Когда-то у роддома был положительный опыт от сотрудничества с 1-й больницей, но тогда стационар предоставлял неотложную медицинскую помощь.