Около 200 человек пришли вспомнить жертв золитудской трагедии

В четвертую годовщину Золитудской трагедии на площади у временного памятника, по адресу ул. Приедайнес, 20, проходит памятное мероприятие, призванное вспомнить и почтить минутой молчания 54-х погибших.

Как сообщает корреспондент Русского TVNET люди приходят с детьми. В руках у них свечи и цветы. «Помним, скорбим» - читается на лицах людей. Хоть и говорят, что человеческая память коротка, для тех, кто пришел в этот темный ноябрьский день к месту обрушевшегося магазина, эта боль - потери близких, разделения жизни на «до» и «после» не стихнет никогда.

Из свечек люди выложили число «54». Именно столько людей погибли под завалами обвалившегося здания. Близкие погибших собрались за временным памятником, установленном на месте трагедии, они обнимают друг друга и поддерживают словами со слезами на глазах. Их необъятное горе не смыть никами слезами.

FOTO: Русский TVNET

На место скорби приехал президент Латвии Раймонд Вейонис, чтобы возложить цветы и поговорить с собравшимися. Цветы возложили и представители руководства Рижской думы и Госполиции.

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы почтили память погибших товарищей сиренами.

Организатором мероприятия является общество пострадавших «Zolitūde 21.11.».

FOTO: Русский TVNET

Ровно в 17.41, когда рухнула крыша «Максимы», у временного памятника прозвучала аудиозапись с имена 54-х погибших, а потом их их память почтили минутой молчания.

Организаторы сообщают, что в ходе мероприятия за небольшое пожертвование каждый может приобрести книгу «Помни Золитуде», изданную товариществом «Zolitūde 21.11.».

В этот же день, 21-го ноября, прошли панихиды памяти погибших: в 9:00 - в Свято-Троицком Задвинском Православном храме.

Также сегодня в 18:00, в Римско-Католической церкви Скорбящей Богоматери, прошла панихида памяти погибших. В Лютеранской церкви Торнякалнса панихида пройдет 26 ноября в 18:00.

По заключениям строительных экспертов, причиной трагедии стала неправильно рассчитанная нагрузка крыши. Рассматривается уголовное дело против девяти человек.