В Латвии возможно все! Жираф у шоссе перепугал местных водителей

Какова будет ваша реакция в тот момент, когда вы едете по одной из латвийских тихих провинциальных дорог, слушаете любимую музыку, думаете о своем и тут... видите прогуливающегося жирафа?

Да-да, того самого - из отряда парнокопытных, который является самым высоким наземным животным планеты? Что за полет фантазии, Латвия и гуляющий по латвийским лугам жираф - вещи несовместимые, скажите вы. А вот и нет! Надо верить в чудо! По крайней мере пользователь Facebook Каспарс точно запомнит тот день, когда увидел длинношеего.

«Спокойно еду себе по латвийской сельской местности и тут внезапно испугался, что тронулся умом... В конце концов не часто они в ноябре бродят в Селии», - описал ситуацию мужчина.

Успокоим - жираф не живой. Согласитесь, надо отдать должное автору Вилнису Целминьшу, который разместил макет (ну очень уж правдоподобный!) животного возле одной из дорог. А увидеть его можно в Пендери в Вецумниекском крае.