Откровение мамы: Дело не в языке, просто «наших детей вынуждают уезжать»

"В этом году мой сын закончил Университет, получил диплом. В отличие от всех своих однокурссников, он сразу не рассматривал возможность уехать из города, так как у нас в семье есть больная бабушка, и без помощи сына мне не справиться. Поэтому он сразу же после получения диплома начал искать постоянную работу здесь в городе. До этого он подрабатывал, подхалтуривал где удавалось.

Часто приходится слышать и читать в прессе, что в Даугавпилсе нет работы. Я хочу возразить - рабочие места есть. Действительно, в городе можно найти работу - лучше-хуже, но вакансии есть.

Другой вопрос, что часть этих вакансий, если так можно сказать, «для своих».

То есть даже когда ты приходишь на собеседование, с тобой общаются скорее из вежливости, давая понять, что за фразой «мы с вами свяжемcя», никакого звонка не последует.

265 евро за 5 дней в неделю!

Второе - это зарплата. Она просто ничтожна мала.

В основном все предлагают минималку на первые три месяца - испытательный срок. Обязанностей навешивают вне первоначальных договоренностей столько, что убежать уже хочется в первый месяц.

Еще один вариант - минималка плюс процент. Но планку ставят такую, что достигнуть ее невозможно в принципе. В итоге - опять-таки минималка.

Заплатите с минималки все налоги,

на руки остается 265 евро при полной занятости с 9 до 18 часов 5 дней в неделю.

Скажите, как может молодой парень прожить на 265 евро в месяц? И как в такой ситуации нашей молодежи не смотреть в сторону Риги и дальше? Как? Мне видится это как геноцид против своего же народа. Бизнесмены хотят зарабатывать, но ведь люди, которые на них работают тоже хотят как-то жить...

Так что проблема не только в работе. Для тех, кто решил остаться, проблема в первую очередь в зарплате. Цены в магазинах постоянно повышаются, тарифы тоже никто не планирует делать ниже, так что петля на шеях затягивается.

Я смотрю на своего сына и понимаю, что мне как матери нужно его отпустить, иначе весь его молодой энтузиазм и оптимизм в этом городе сойдет на нет. Мне очень жаль, что при всех разговорах, что город заботится о молодежи, ничего с этим вопросом не происходит. Наши дети как уезжали, так и продолжают уезжать. Они не хотят, они вынуждены. Очень горько осознавать, что на стакан воды в старости мы сможем рассчитывать только если по скайпу...".

Уезжают из-за русского языка?

Как уже писал Русский TVNET, Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) считает, что к требованиям рынка труда лучше приспособлены школы с русским языком обучения, где обучают русскому, английскому и латышскому, а в латышских школах в первую очередь изучаются английский и немецкий языки, а затем уже русский.

Именно это по мнению нацобъединения является одной из причин отъезда людей из Латвии в Англию, Германию, Ирландию и другие страны.

К этому утверждению очень скептически относится юрист, эксперт по трудовым отношениям Латвийской конфедерации работодателей (ЛКР) Андрис Алкснис: «Что касается, как заявляет Нацблок, дискриминации на рынке труда, той части латвийской молодежи, которая не говорит по-русски, то мы хотели бы увидеть какие-то конкретные факты и аргументы по этому поводу.

Пока же мы слышим от них лишь какое-то «мы думаем, что это так», то есть, никакой конкретики. У ЛКР другое мнение и в нашем распоряжении нет никакой информации, что этих молодых людей кто-то там дискриминирует. Но нужно же понимать и то, что знание русского языка в стране, где 40% жителей на нем говорят дает определенные преимущества при поисках работы.

Конечно, человек может игнорировать русский язык и не учить его, но это его личный выбор и он лишается вместе с этим определенных плюсов на рынке труда. Поэтому, повторюсь, предложение Нацобъединения чисто политическое и никакой юридической аргументации наша Конфедерация в нем не видит».