Специалистов получить все сложнее, приходится поднимать зарплаты

Как свидетельствует проводимое компанией Fontes ежегодное исследование заработной платы, в этом году наблюдается самый быстрый рост зарплат за последние восемь лет – зарплата в месяц, не считая различные предлагаемые работодателями доплаты и бонусы, в среднем выросла на 6,3%, и прогнозируется, что тенденция продолжится и в следующем году. Почти все, или 89% охваченных в исследовании предприятий планируют продолжать повышать зарплаты, в качестве главной причины упоминая нехватку работников.

«Прогнозы свидетельствуют, что конкуренция в битве за работников будет расти и работодателям придется думать, как удержать уже имеющихся работников.

Часть предпринимателей будет должна пересмотреть уровень зарплат, другая – попытаться лучше понять мотивацию работников»,

- комментирует руководитель исследование группы Fontes Анта Праневича.

Нехватку работников чувствуют и в финансовом секторе – в банках, которые годами могли гордиться тем, что они платят своим работникам на 15-20% больше, чем на похожих позициях в других отраслях. С трудностями в нахождении нужных работников сталкиваются даже лидеры рынка в отношении зарплат. «Рынок сужается, и становится сложнее получить соответствующих нашим требованиям специалистов. Наши требования остаются теми же, но мы понимаем, что нам нужно лучшее из возможного. Теперь ситуация на рынке изменилась, все уже не так, как раньше, когда к банку выстраивалась очередь из потенциальных работников, и можно было выбирать – этого возьму, а этого - нет.

Рынок сужается по разным причинам – многие уехали, учатся, работают за границей, довольны своим работодателем и не хотят ничего менять»,

- так ситуацию на рынке описывает ситуацию руководитель отдела по персоналу банка ABLV Даце Руките-Кариня.

В конкуренции за работников, особенно в банковском секторе, большое внимание уделяется не только зарплатам, но и рабочей среде, отмечает представитель Fontes. «Появилась возможность работать удаленно, появились детские комнаты, спортивные уголки и даже спортивные залы в банках, фрукты в офисе. Работников мотивируют подниматься по лестнице, а не ехать на лифте, работодатели стараются, чтобы их работники были активными и здоровыми, больше заботятся об их благосостоянии. Мы заметили, что даже дресс-код в банках больше не такой строгий», - говорит представитель Fontes.

Видеть и понимать, может ли работник выжить или жить – вот одна из новых в мире тенденций, поясняет Праневича. «Речь идет не о той справедливой зарплате, которая не ниже минимальной, а о той справедливой зарплате, которая соответствует уровню жизни. Когда не смотрят только на то, попадает ли это в рамки закона, но смотрят объективно, как с такой зарплатой работник может нормально жить.

Каждый день, не думая о том, как свести концы с концами», - говорит она.

За новыми тенденциями в конкуренции за работников следят и в финансовом секторе, подтверждает представитель ABLV. «Мы также ликвидировали категории самых низких зарплат и всем подняли зарплаты до следующего уровня, мы платим более низкой категории зарплаты выше, чем другие, чтобы у этих людей были нормальные условия жизни, и чтобы они могли нормально себя обеспечить», - подчеркивает Даце Руките-Кариня.