ГБКС в этом году признало небезопасными 39 общественных зданий

Госбюро по контролю за строительством (ГБКС) в этом году признало небезопасными 39 зданий общественного значения, сообщили агентству ЛЕТА его представители.

По данным ГБКС, в 2017 году в рамках надзора за зданиями небезопасными признаны 7% проверенных объектов. 21 объект уже несколько лет не эксплуатируется (развалины), эксплуатация 18 зданий прекращена из-за выявленных дефектов.

Как сегодня в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» сказала директор ГБКС Светлана Мякушкина, после золитудской трагедии в Латвии изменилось отношение причастных к процессам строительства лиц.

И хотя сейчас в Латвии создана система, обеспечивающая, чтобы подобные трагедии больше не повторились, всегда важно, как свои обязанности и функции выполняют лица, участвующие в строительных процессах, подчеркнула она.

Во вторник исполняется четыре года со времени золитудской трагедии. 21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета «Maxima» в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков тяжело пострадали. По заключению экспертов, причиной трагедии стала неправильно рассчитанная нагрузка кровельных конструкций.