Насилие против детей: семейным врачам многое неясно

Семейные врачи не всегда могут распознать насилие в отношении ребенка, отметила на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам представитель Министерства здравоохранения Санта Ливиня.

Сейчас разрабатывается методический материал, который поможет семейным врачам распознавать признаки насилия над детьми. Семейные врачи и их персонал будут обучены использованию этого методического материала на средства Европейского социального фонда.

Комиссия на заседании выслушала доцента Рижского университета Страдиньша Рейниса Балмакса, сообщившего о двух случаях, иллюстрирующих главные проблемы межструктурного сотрудничества при констатации насилия против детей. В обоих этих случаях в больницу попали маленькие дети с телесными повреждениями разной степени тяжести и с их изъятием из семьи возникли проблемы.

Врачам неясно, кому заявлять о потенциальных случаях насилия, что затрудняет их работу, отметил Балмакс.

Представители министерств благосостояния и здравоохранения подчеркнули необходимость улучшить сотрудничество с семейными врачами, тем самым сократив количество случаев, когда они не сообщают о физическом, эмоциональном или сексуальном насилии над детьми.

Комиссия по правам человека и общественным делам решила направить комиссии по социальным делам и труду поправки к закону о лечении и к другим нормативным актам, позволяющие избежать случаев, когда о насилии над детьми своевременно не сообщается.