В Латвии закрывается еще одна газета на русском языке

С 1 января 2018 года в Латвии перестанет выходить издающаяся в Елгаве на русском языке «Новая газета», - об этом сообщается на интернет странице местного СМИ.

"Уважаемые читатели «Новой газеты»! Подходит к концу шестой год с того дня, как наша команда спасла от закрытия концерном Diena единственную в Елгаве газету на русском языке. Все эти годы мы трудились изо всех сил, чтобы вы получали информацию на родном языке, - пишет главный редактор "Новой газеты" Инга Карлинская.

«Если бы я сказала, что последние шесть лет были легкими, я бы слукавила. Было тяжело, так как постоянно приходилось сталкиваться с ростом цен - на услуги типографии, на электричество, на услуги почты... До сих пор мы со всем справлялись сами, ведь у нас не было «доброго дяди», который открывал бы для нас свой кошелек. Нередко сотрудники редакции оставались без зарплаты, поскольку главным было доставить газету до почтовых ящиков всех наших читателей. И поэтому в первую очередь хочу сердечно поблагодарить всех, кто все это время был рядом и продолжал работать. Без вас «Новая газета» не продержалась бы столько времени!», - отмечает Карлинская.

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Как сообщается, "увы, дальше так продолжаться не может - цены опять растут, и очевидно, что издание газеты финансово больше на потянуть. Поэтому принято непростое и болезненное решение - со следующего года «Новая газета» выходить не будет (до Нового года она будет выходить так же, как раньше, - каждую пятницу). Для информации на русском языке останется новостной интернет-портал www.novaja.lv.

Издательский дом «Новая газета» был основан в декабре 2011 года на базе единственного в Земгале русскоязычного издания «Новая газета» и регионального новостного портала Novaja.lv.

Первый номер «Новой газеты» вышел в Елгаве 6 января 1993 года. «Новая газета» плавно трансформировалась из таких выходивших в Елгаве в разные годы изданий, как «Земгалес комунистс» (1960 - 1962), «Дарба узвара» 1962 - 1977) , «Трудовая победа» (1978 - 1989), «Елгавас Зинетайс» (1989 - 1992).

В последнее время издателем «Новой газеты» было SIA «Novaja gazeta», главный редактор газеты - Инга Карлинская, литературный редактор - Алена Николаева, корреспондент и редактор портала - Марианна Вагале.

Портал www.novaja.lv начал свою работу 21 сентября 2007 года.