Из Минземледелия в Минздрав: чиновник Айвар Лапиньш стал госсекретарем

Правительство сегодня перевело на должность госсекретаря Министерства здравоохранения заместителя госсекретаря Министерства земледелия Айвара Лапиньша.
«В сфере здравоохранения необходимо многое улучшить, и самые подходящие решения можно найти, работая в команде, глядя в будущее и заботясь о самом главном - здоровье человека и качественном здравоохранении», - сказал Лапиньш, вступая в новую должность.
Минздрав оценил профессиональный опыт Лапиньша как советника-заместителя руководителя отдела по делам ЕС департамента Минземледелия по международным делам и анализу стратегии и считает целесообразным его назначение госсекретарем Минздрава.
Лапиньш имеет соответствующее новой должности образование и долголетний опыт работы в госуправлении.
Кабинет министров разрешил Лапиньшу до 31 декабря сего года совмещать должности в Минздраве и Минземледелия.