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Латвия готовится к непредвиденным обстоятельствам: добавили еще 2,75 млн евро

LETA
Фото: LETA

Кабинет министров поддержал сегодня предложение Министерства финансов перераспределить 2,753 млн евро на программу «Средства на непредвиденные обстоятельства».

886 тыс. евро перенаправлены из программы «Управление государственным долгом», а 1,866 млн евро сэкономлены на дотации агентству «Валстс некустамие ипашуми» на строительство комплекса музейных хранилищ.

Средства перенаправлены для того, чтобы в случае необходимости их

можно было выделить на ликвидацию последствий природных катастроф и бедствий,

обеспечение расходов госуправления в случае невыполнения договоров и другие непредвиденные обстоятельства.

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