Латвия готовится к непредвиденным обстоятельствам: добавили еще 2,75 млн евро

Кабинет министров поддержал сегодня предложение Министерства финансов перераспределить 2,753 млн евро на программу «Средства на непредвиденные обстоятельства».

886 тыс. евро перенаправлены из программы «Управление государственным долгом», а 1,866 млн евро сэкономлены на дотации агентству «Валстс некустамие ипашуми» на строительство комплекса музейных хранилищ.

Средства перенаправлены для того, чтобы в случае необходимости их

можно было выделить на ликвидацию последствий природных катастроф и бедствий,

обеспечение расходов госуправления в случае невыполнения договоров и другие непредвиденные обстоятельства.