Предлагают бесплатно провериться на ВИЧ

С 17 по 24 ноября неделя тестирования на ВИЧ проходит по всей Европе. Цель мероприятия – актуализировать вопрос о необходимости и важности проведения тестирования на ВИЧ-инфекцию. Во время недели тестирования на ВИЧ можно бесплатно пройти проверку на заболевание во многих местах Латвии, а также получить консультацию специалиста.

В Риге бесплатные ВИЧ-тесты будут доступны в следующих местах:

В центре контроля и профилактики заболеваний, в кабинете консультаций ВИЧ/СПИД, на ул. Клияну, 7 – 21, 22 и 23 ноября с 13:00 до 17:00 часов

Общество DIA+LOGS, ул. Дзирнаву, 135 – 17 ноября с 15:00 до 19:00 часов, 21 ноября с 10:00 до 14:00 часов, 22и 23 ноября с 14:00 до 18:00 часов, 24 ноября с 16:00 до 20:00 часов

Общество Baltijas HIV asociācija, в торговом парке Alfa, Бривибас гатве, 372 – 24 ноября с 12:00 до 19:00 часов

В комнате здоровья Латвийского Красного Креста, улица Гайзиня, 7 – 21 ноября с 10:00 до 16:00 часов, 22 и 23 ноября с 10:00 до 15:00 часов

Подробная информация о ВИЧ-тесте, о профилактике ВИЧ доступна ЗДЕСЬ

В комнате здоровья Латвийского Красного Креста, улица Шарлотес, 1B – 17, 22 и 24 ноября с 9:00 до 17:00 часов, 21 и 23 ноября с 11:00 до 19:00 часов

ВИЧ-тест бесплатно и анонимно можно провести не только в рамках недели ВИЧ, но и в любое другое время. Более подробная информация о ВИЧ-тесте