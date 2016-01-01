Парламентские выборы 2018 года могут принести значительные перемены

Выборы в парламент Латвии должны состояться через 11 месяцев, и политическая борьба уже начинает набирать обороты. Из-за новых ограничений партии, созданные меньше, чем за год до выборов, включиться в борьбу не смогут, а одной из интриг может стать создание политических объединений и общих списков. В свою очередь, невысокие показатели доверия Сейму и правительству позволяют предположить большой потенциал для перемен.

Особенные выборы с новыми критериями

Парламентские выборы в октябре 2018 года - первые выборы после поправок к законам о более строгих ограничениях для партий. Парламент в марте 2016 года решил, что в выборах смогут участвовать партии, учрежденные не позднее чем за год до выборов и насчитывающие не менее 500 членов. Эти ограничения установлены и для объединений политический сил. Ограничение в 500 человек введены и для тех партий, которые хотят быть представлены и в Европарламенте.

До внесения этих поправках количество членов в партии - минимум 200 человек - было важно в момент ее основания, а для участия в выборах таких ограничений не было. Решение о новых ограничениях было принято по инициативе президента Латвии.

Андрис Берзиньш, занимавший пост президента в 2014 году, внес в Сейм законодательную инициативу, которая была разработана на основе доклада экспертной группы.

«Доверие общества парламентской системе и ее эффективность зависят от политических партий. Построение парламентской системы, как правило, является большой проблемой для молодых государств. По сути, политические партии являются основой, на которой строится парламентская система. Считаю, что политические партии должны работать чтобы представлять интересы как можно более широкой части общества, а не временные, узкие интересы группы лиц. Также необходимо искать решения, как повысить активность избирателей», - предлагая поправки к законам, заявил Берзиньш.

Но не все предложения экспертов получили поддержку Сейма - для уменьшения зависимости партий от частных спонсоров президент предлагал увеличить государственное финансирование политических партий, но эту инициативу парламент тогда отклонил.

Улучшение системы или архаичные ограничения?

Если партиям, которые уже работают в парламенте, критерии кажутся выполнимыми, то для новых политических сил это может оказаться сложнее, считает исследователь центра общественной политики «Providus» Ивета Кажока.

Этот Сейм, ужесточив критерии для партий, ограничил возможность конкурентов - маленьких, новых партий - участвовать в выборах, но не сделал ничего, чтобы укрепить политические организации,

сказала агентству ЛЕТА Кажока, напомнив, что предложение об увеличении финансирования было отклонено.

«На мой взгляд, процессы, которые мы видим в латвийской политике в настоящее время, указывают на недостатки такого подхода. А именно - партии спешат перегруппироваться из опасений, что из-за административных препятствий вообще не будет возможности участвовать в выборах», - подчеркнула эксперт.

Она сомневается в том, что новые ограничения соответствуют Конституции Латвийской республики. Кажока допускает, что в будущем кто-нибудь может оспорить соответствие этих поправок Конституции, и предполагает, что к вопросу о финансировании партий придется вернуться.

«То, что мы видим сейчас - большое для Латвии количество новых партий и неопределенность относительно того, в каком составе будут участвовать в выборах различные объединения. Я не думаю, что в ближайшие месяцы ситуация прояснится», - сказала Кажока. Эксперт считает, что некоторые новые партии могли бы быть не учреждены, если бы не новые критерии для участия в выборах.

«Ограничение конкуренции не вызывает удивления, это происходило и в других странах», - считает политолог Янис Икстенс. Одним из самих ярких примеров является Эстония, где требования были еще жестче, но после политических дискуссий парламент был вынужден снизить минимальное число членов партий с 1000 до 500, напомнил политолог.

Икстенс не видит положительных моментов в новых ограничениях, потому что «возня вокруг минимального количества человек в партиях и желание постоянно его увеличивать на самом деле основаны на очень архаичных представлениях о партиях». В странах Европы доля членов политических партий сократилась, а мы пытаемся искусственно увеличить это количество, добавил политолог. Двести членов в партии или пятьсот особенно не влияет на способность политической организации выполнять свои функции.

«Я очень скептически отношусь к таким искусственным вещам. Я согласен с тем, что должен быть «довольно вежливый порог», но сказать, что вежливость начинается с 500, а не 200 - необоснованно», - подчеркнул Икстенс.

Парламентские партии новые критерии готовы выполнить

Из-за ужесточения критериев политики начали готовиться к выборам раньше обычного - созданы новые партии, звучат призывы сотрудничать, составляя списки, да и политическая борьба начинает набирать обороты.

Партии, которые работают в этом созыве парламента, утверждают, что новые критерии готовы выполнить. «Согласие» объединяет 3830 человек, в основных партиях Союза «зеленых» и крестьян более 2400 членов: в Крестьянском союзе - 1600, а в «Зеленой» партии - 872, в «Единстве» 2247 человек, в нацобъединении «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ - 941. В партии «No sirds Latvijai» примерно 500 человек, на съезде партии заявила ее лидер Ингуна Судраба. Латвийское объединение регионов (ЛОР) тоже состоит из нескольких партий и в целом объединяет около 800 человек.

Пока этот парламент работал, некоторые из депутатов создали новые политические силы. В мае 2016 года депутат Артус Кайминьш, который был избран в Сейм по списку ЛОР, учредил партию «KPV LV». Кайминьш утверждает, что в его партии сейчас 550 - 600 членов. А несколько депутатов, которые раньше представляли «Единство», в августе этого года создали партию «Движение «За!«». На данный момент партия насчитывает около 400 человек.

Точкой отсчета для проверки количества членов партии станет день, когда соответствующий список кандидатов будет подан в Центральную избирательную комиссию. Списки кандидатов для участия в выборах 13-го Сейма можно будет подавать с 18 июля 2018 года до 7 августа 2018 года.

Не консолидация, а искусственно созданные объединения

В борьбу за парламентские места планируют включиться и другие партии. Некоторые из них готовятся искать партнеров, создавая объединения и предлагая избирателям общие списки. Может это и есть консолидация сил, о которой так много говорили политики?

Даже президент Раймондс Вейонис в интервью Латвийскому радио в октябре заявил, что избирателям следовало бы подумать над тем, чтобы «не растрачивать» голоса на малые партии, не имеющие шансов пройти в парламент. Он считает, что для латышского электората это существенная проблема - голоса распределяются между мелкими партиями, от чего выигрывает самая популярная в Латвии партия «Согласие».

Эксперты считают, что новые критерии для участия в выборах не будут способствовать идейному сплочению политических сил и партий. Политолог Янис Икстенс считает, что консолидация и сотрудничество имеют смысл, когда это не приводит к потере идеологической ясности, а идеи не становятся расплывчатыми.

«Если консолидация приводит к образованию аморфных, очень широких образований, в составе которых, так сказать, есть все от социалистов до фашистов, тогда это не имеет никакого смысла», - подчеркнул эксперт.

Политолог Ивета Кажока тоже не думает, что происходящие процессы свидетельствуют о консолидации сил. Сейчас наоборот появляются новые партии, происходит раскол некоторых политических организаций. Кроме того, за год до выборов сложно предугадать, в каких комбинациях партии пойдут на выборы в Сейм и с какими договоренностями.

Прогнозы делать рано, но потенциал появления «новых лиц» высокий

Комментируя возможный расклад сил в новом созыве, Икстенс сказал, что не стоит скидывать со счетов «Единство», потому что попытки реанимировать партию уменьшают сомнения в том, что партия не сможет одолеть 5% барьер. Из тех политических организаций, которые еще не представлены в парламенте, особенно сильной выглядит Новая консервативная партия, а возможные успехи остальных «новых партий» политологу не кажутся слишком обнадеживающими.

Директор центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш агентству ЛЕТА сказал, что потенциал для возможных перемен в составе парламента достаточно высок. Но это не означает, что потенциал автоматически будет реализован. Ситуация зависит и от политической элиты, того, что она сможет предложить избирателям. Эта ситуация не уникальна для Латвии, добавил Кактиньш.

Потенциал для значительных перемен был и раньше, заметил социолог. Но, по его мнению, то что у власти в основном остались те же люди, не закономерность, и ситуация могла быть иной.

Показатели уровня доверия Сейму в последние месяцы значительно не поменялись. По данным SKDS, в октябре 14,1% опрошенных заявили, что доверяют парламенту, 75,9% - придерживались противоположного мнения, а еще 9,9% населения не смогли ответить на этот вопрос. Ситуация с доверием правительству кардинально не отличается, но показатели чуть лучше. Правительству доверяют 17,1% опрошенных, 72% - не доверяют, а 10,9% не могут дать ответ на этот вопрос,

Кактиньш указал, что эти показатели важны, но пока нет предпосылок к тому, чтобы уровень доверия значительно изменился.