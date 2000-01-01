Вузы бьют тревогу: для чего на самом деле нужна Латвия инстранным студентам?

Доля иностранных студентов в вузах Латвии достигает уже 10% общего числа учащихся, однако часть приезжающих граждан третьих стран поступает в вузы лишь с одной целью - не учиться, а получить временный вид на жительство.

Управление по делам гражданства и миграции предлагает ввести механизм контроля, чтобы ограничить количество недобросовестных студентов, однако вузы не считают, что есть основания для тревоги.

Министерство образования и науки еще в 2013 году поставило перед вузами цель повышать международную конкурентоспособность высшего образования в Латвии и упростить привлечение из-за рубежа студентов и академического персонала. Как показывает статистика, в настоящее время именно это и происходит - количество иностранных студентов с неполных 2000 человек за семь лет выросло до более чем 8000.