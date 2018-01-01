Хотите повторный ВНЖ в Латвии? Раскошеливайтесь!

В дальнейшем плата в размере 5000 евро за запрос повторного вида на жительство (ВНЖ) будет относиться ко всем, кто получил ВНЖ за инвестиции в недвижимость, предприятия или банковские обязательства. Это предусматривают принятые сегодня Сеймом в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции.

Эту сумму можно будет внести в государственный бюджет по частям. Первый платеж в размере 1000 евро предусмотрен в момент получения ВНЖ, а в дальнейшем нужно будет платить по 1000 евро в год при регистрации ВНЖ.

6 июня прошлого года в закон были внесены поправки, предусматривающие, что за повторный запрос ВНЖ иностранцы, получившие ВНЖ за вложения в предприятие, субординированные обязательства банков или беспроцентные государственные ценные бумаги, должны заплатить 5000 евро. В то же время было установлено, что

это условие не применяется к тем, кто получил ВНЖ согласно прежним редакциям закона об иммиграции.

2 февраля Сейм принял новые поправки, исключающие из закона об иммиграции условие, согласно которому за повторный запрос ВНЖ должны платить в государственный бюджет 5000 евро те иностранцы, которые получили ВНЖ на основании приобретения беспроцентных государственных ценных бумаг.

В сентябре правительство поручило Минэкономики подготовить и подать вместе с бюджетом 2018 года поправки к закону об иммиграции, предусматривающие отмену всех исключений.

В настоящее время ВНЖ после окончания срока запрашивают примерно 70% лиц. Как отмечает Минэкономики, после внесения поправок в закон повторное запрашивание ВНЖ может стать менее привлекательным, особенно для тех иностранных граждан, которые получили ВНЖ за вложения в предприятия.