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Теоретический экзамен CSDD: вот как будут выглядеть видеовопросы

Русский TVNET
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Фото: скриншот

С 1 марта 2018 года в теоретическом экзамене Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) появятся видеовопросы, который будут приближены к реальным ситуациям на дороге. По мнению дирекции, видеовопросы улучшат процесс обучения автоводителей, помогут им прогнозировать и опознавать опасные ситуации, улучшат общую безопасность и уровень культуры на дорогах. Мы предлагаем вам посмотреть, как эти видеовопросы будут выглядеть.

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