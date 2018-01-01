Теоретический экзамен CSDD: вот как будут выглядеть видеовопросы

С 1 марта 2018 года в теоретическом экзамене Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) появятся видеовопросы, который будут приближены к реальным ситуациям на дороге. По мнению дирекции, видеовопросы улучшат процесс обучения автоводителей, помогут им прогнозировать и опознавать опасные ситуации, улучшат общую безопасность и уровень культуры на дорогах. Мы предлагаем вам посмотреть, как эти видеовопросы будут выглядеть.