Латвия задумалась об обязательном среднем образовании

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) планирует еще до конца года подать в парламент законопроект, предусматривающий введение обязательного среднего образования в Латвии.

Депутат Инт Далдерис подал это предложение к поправкам к закону об образовании, которые комиссия рассматривала перед окончательным чтением в Сейме. Поправки связаны с госбюджетом 2018 года. Однако сегодня на дебатах в Сейме Далдерис отозвал свое предложение, так как вопрос о введении обязательного среднего образования планируется рассмотреть в обычном порядке, а не в рамках госбюджета следующего года.

Далдерис предлагает законом установить, что обязательной является подготовка детей с пятилетнего возраста к получению основного образования.

Обязательным предлагается сделать также получение среднего образования или его продолжение до 30-летнего возраста.

Действующий закон предусматривает обязательное основное образование или его продолжение до достижения 18-летнего возраста.

Далдерис считает необходимым сделать среднее образование обязательным еще и для того, чтобы приблизить латвийскую систему образования к ранней профессионализации.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис тоже считает, что данное предложение следует рассматривать отдельно от принятия бюджета 2018 года, предусмотрев разумный переходный период.

Выступая на дебатах в парламенте, он отметил, что отказ от среднего образования как обязательного был ошибкой, и теперь Латвия сталкивается с ее последствиями. Министерство образования и науки будет работать над этим вопросом очень серьезно, заверил министр.

Председатель комиссии по бюджету и финансам Янис Вуцанс информировал Сейм о том, что комиссия решила рассматривать этот вопрос как отдельный законопроект, не связанный с госбюджетом 2018 года. Законопроект уже подготовлен и передан для оценки юристам.