Рижский автовокзал: перемены для таксистов и пассажиров

С середины декабря Рижский международный автовокзал закроет для такси доступ на площадку перед главным входом, сообщил член правления АО «Ригас старптаутиска аутооста» Янис Бриедитис.

Таково решение правления, принятое после того, как в середине октября вступило в силу решение Административного окружного суда о временном регулировании, предписывающее автовокзалу соблюдать принцип равного отношения ко всем таксомоторным компаниям на площадке перед главных входом.

Площадка слишком мала, поэтому правление постановило, что принцип равного отношения можно соблюдать только закрыв доступ на нее всем таксомоторным компаниям. В противном случае у входа в автовокзал возникнет хаос.

Бриедитис напомнил, что на площадке стоянки такси нет, а въезжать на нее можно только с разрешения автовокзала. Кроме того, площадка находится в частной собственности предприятия, которое скорее заинтересовано получать от этой земли прибыль, чем массово впускать на нее такси.

Такси доступны клиентам автовокзала со стороны ул. Маскавас.