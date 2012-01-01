Еще в один город Латвии проезд за деньги: так будет по всей стране?

По примеру Юрмалы еще один латвийский город вблизи Риги решил громко заявить о себе. Предложенная местными активистами идея взимать плату за проезд автотранспорта через Огре прозвучала на минувшей неделе как гром среди ясного неба. Несмотря на то, что идея эта не нова, она каждый раз будоражит умы не только жителей, но и тех, чей маршрут частенько лежит через этот город и его окрестности.

Как напомнила радиостанции редактор газеты Наталья Кетнере, идею платного транзита через Огре пределагали еще в 1994 году. Тогда это касалось грузового транспорта. Инициатива, впрочем, так и не была реализована. Теперь, на фоне демографического и экономического кризиса региона, к идее вернулись вновь.

«[...] В городе Огре немало проблем. Например, в последние годы в городе значительно уменьшилась численность населения. Если в соседнем крае Икшкиле каждый год прибавляется по сто-двести жителей, то Огре каждый год теряет по сто жителей. Еще плачевнее ситуация в волостях огрского края. [...] На заседании Огрской думы 16 ноября председатель Эгил Хелманис пояснил, что улучшить ситуацию можно, если ввести по примеру Риги Карту жителя Огре, которая предлагала бы жителям различные бонусы, а также бесплатный въезд в город.

Ведь в территориальную планировку на 2012-2024 годы сейчас вносятся изменения, чтобы ввести плату за въезд транспорта в город. Таким образом планируется уменьшить негативное влияния на среду и в будущем актинее развивать город как курорт», — рассказала редактор «Недели Огре».

Журналист добавила, что речь идет о пятикилометровом участки шоссе A6 Рига-Даугавпилс.

«Этот участок государственной дороги город содержит за свой счет, а это около 120 тыс. евро в год, хотя соседние края Саласпилс и Икшкиле за это не платят. [...] Огрская дума поставила государственные власти перед выбором: или забирать этот участок дороги на свой баланс, или будет введена плата за проезд. Причем, не только по дороге Рига — Даугавпилс, но и за сам въезд в город», — указала Кетнере.

По ее словам, сами жители восприняли инициативу резко отрицательно.

«Сейчас на сайте думы проводится опрос по введению платы за въезд в город. Согласно данным на 21 ноября, только 7% проголосовавших поддерживают эту идею. Больше 80% считают, что такие вопросы не в компетенции огрского самоуправления. Тем не мнее, дума уже начала вносить изменения в детальную планировку края на 2012-2014 годы, где будет определена зона особого режима для въезда транспортных средств в Огре», — заключила Кетнере.

Добавим, что разработка изменений займет примерно полгода. При этом параллельно будет проводиться общественное обсуждение инициативы введения платы за проезд по территории города Огре.