Минздрав не против объединения Рижского роддома и еще двух больниц

Министерство здравоохранения не возражает против объединения Рижского роддома, 1-й Рижской больницы и 2-й Рижской больницы, сообщил агентству ЛETA представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

Рижская дума как держатель долей капитала этих больниц может распоряжаться ими по своему усмотрению и в соответствии с возможностями их развития и улучшения управления ими, пояснил он.

Минздрав извещен о планах Рижской думы рассмотреть возможности объединения больниц, и с его стороны возражений нет, так как это муниципальные больницы, добавил Шнейдерс.

При этом Минздрав планирует сотрудничать с Рижской думой в планировании и обеспечении услуг здравоохранения жителям в Риге, в том числе в рамках плана реформ здравоохранения.

Ранее газета «Латвияс авизе» сообщила, что руководство Рижской думы намерено объединить 1-ю Рижскую больницу с Рижским роддомом и, возможно, 2-й Рижской больницей, чтобы спасти ее от банкротства.