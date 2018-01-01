Папа римский Франциск посетит Латвию

Папа римский Франциск в следующем году посетит все три страны Балтии, которые будут отмечать свое столетие, в том числе Латвию. Об этом сообщили в президентской канцелярии.

По данным канцелярии, дату визита Ватикан сообщит в ближайшее время.

Ранее приглашение посетить Латвию папе высказали и президент Раймонд Вейонис, и премьер-министр Марис Кучинскис.

О том, что папа римский в следующем году посетит Литву, подтвердили и в канцелярии президента Литвы Дали Грибаускайте.

«Осенью 2018 года намечается визит папы Франциска в Литву. Ватикан в ближайшее время должен объявить точную дату и статус визита», - сообщила пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.

Эстонские СМИ на этой неделе также сообщили о вероятном визите понтифика в Таллин.