«Rimi» придется заплатить 1000 евро за упавшую на ногу дверь

В среду Верховный суд отказал предприятию «Rimi Latvia» в кассационной жалобе о решении Курземского окружного суда, согласно которому торговая сеть обязана выплатить моральную компенсацию в размере 1000 евро мужчине, получившем травму в магазине «Rimi» в Лиепае, сообщает агентство ЛЕТА.

Как уже писал Русский TVNET, в июне этого года Курземский окружной суд присудил компенсацию размером 1 тысячу евро Антону Шнипову, с которым в магазине компании «Rimi Latvia» произошел несчастный случай.

Так, 24 июля прошлого года в «Rimi» по адресу Яуная остмала 3/5 покупателю после открытия холодильника на ногу упала его дверь, сломав большой палец.

Изначально компания своей вины в произошедшем не усмотрела и предложила покупателю подарочную карту на 100 евро. Шнипов отказался от подарка и обратился в суд, чтобы потребовать моральную компенсацию в 3500 евро. В марте Лиепайский суд решил, что торговая сеть должна выплатить мужчине 200 евро.

После апелляции «Rimi» и встречной апелляции покупателя суд постановил взыскать в пользу пострадавшего 1 тысячу евро.