Литва: страны Балтии готовятся дать бой «Исламскому государству»

Балтийские страны ведут переговоры об участии в борьбе международного сообщества с джихадистской группировкой «Исламское государство» на Ближнем востоке, сообщает агентство ЛЕТА.

Литва готовится отправить в Ирак Силы спецопераций.

Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас сказал, что Литва, Латвия и Эстония отказались от планов создания совместного эскадрона спецопераций, и сейчас рассматриваются иные виды сотрудничества.

«Сначала была идея создания общего эскадрона, но сейчас планы немного изменились», - заявил он в среду журналистам.

«Так или иначе, будет общее подразделение», - добавил Жукаускас.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что к создаваемому совместному подразделению Сил спецопераций должны присоединиться Литва и Латвия, а Эстония должна предоставить другие мощности.

Отправка в Ирак должна состоятся в начале следующего года.