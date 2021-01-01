С 2021 года будет введен единый счет для уплаты всех налогов

Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил поправки к закону «О налогах и пошлинах», которые предусматривают введение с 2021 года единого счета для уплаты всех администрируемых Службой государственных доходов (СГД) налогов.

Минфин разработал эти поправки с целью уменьшения административной нагрузки на налогоплательщиков.

В настоящее время налогоплательщики перечисляют налоги на 49 бюджетных счетов Госказны.

Разные счета открывались для того, чтобы разные виды налогов перечислялись на отдельные счета и таким образом обеспечивалась прозрачность денежных потоков,

однако большое число бюджетных счетов создает проблемы для налогоплательщиков и учреждений, администрирующих налоги.

Поэтому Минфин предложил открыть единый счет для уплаты всех налогов, которые администрирует СГД. Распределяться по конкретным видам бюджетных доходов поступившие платежи будут по методу FIFO (от англ. First In, First Out) или «первым пришел - первым ушел». Метод FIFO означает, что первыми выбывают с учета поставленные на учет первыми же, в данном случае первыми будут уходить платежи, для которых срок подачи налоговой декларации наступит первым.

Поправки к закону предусматривают также возможность введения исключений из общего порядка - такое право будет предоставлено Кабинету министру.