Пассажир: Такие милые, улыбающиеся контролеры, что рука так и тянется заплатить штраф

«Никогда не встречала таких приветливых, отзывчивых и улыбающихся контролеров «Ригас сатиксме«. И без охраны!» - написала в Twitter юрист Иев Бранте. Выяснилось, что улыбки контролеров напрямую связаны с тем, что к их одежде прикреплены небольшие камеры, которые фиксируют, как проходит общение во время проверки билетов. Такое новшество «Ригас сатиксме» ввело примерно полгода назад, чтобы избегать недоразумений между пассажирами и контролерами.

«Такие милые контролеры, что рука сама тянется заплатить штраф», - написал в соцсетях другой пользователь.

«Ригас сатиксме» практикует несколько видов проверки билетов у пассажиров, - разъяснил руководитель отдела коммуникации и обслуживания клиентов Виктор Закис. - Есть так называемый рейдовый контроль с участием полиции самоуправления, когда транспорт останавливают между остановками.

И есть проверки во время движения транспорта. В автобус или троллейбус заходит контролер с охраной или полицией. Если же контролер появляется в салоне один, без сопровождения, то это значит, что у него на груди «маленький шпион» - камера видеонаблюдения.