В пятницу потеплеет до +9 градусов

К 14 часам в четверг температура воздуха в Латвии составляла от -1,1 градуса в Алуксне до +7,4 градусов в Руцаве, медленное повышение температуры продолжится и в пятницу, сообщает агентство ЛЕТА.

Сохранится преимущественно облачная погода, временами возможны небольшие дожди.

Порывы южного ветра ночью достигнут скорости 8-13 метров в секунду, на побережье - 16 метров в секунду. Днем ветер стихнет.

Ночью температура воздуха составит от -1.. +1 градуса на востоке страны до +6..+8 градусов на западом побережье Курземе. Днем воздух прогреется до +2..+9 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди. Ночью южный, юго-восточный ветер усилится до 13 метров в секунду, а температура воздуха составит +3..+4 градуса. Днем ветер немного стихнет, а столбик термометра поднимется до отметки в +6 градусов.