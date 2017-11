Куда сходить на выходных: эксклюзивное шоу для женщин, Scooter, бои и«Спящая красавица»

Семья

FOTO: panthermedia.net/Dmitriy Shironosov/Scanpix

«Играем в Дюймовочку» - интерактивный спектакль для малышей

Однажды неутомимая выдумщица кукла Майя и Ученый Кот нашли на старом чердаке старую книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но не успел он прочесть и нескольких строк, как Майя сказала: «Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтоб можно было играть!».

И тут начались настоящие чудеса. А все потому, что самая волшебная сила на свете - воображение. Стоит только захотеть, и чердак превратится в сказочный замок, старый абажур станет цветком, а любой из нас - сказочным героем. Стоит только на минуту закрыть глаза и представить себе...

Когда: 25 ноября в 13:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69

Цена: 5 евро

Детские чтения в Polaris

Вовсю идет сезон традиционных Детских чтений в Polaris, расположенном в Domina Shopping. Приглашаются дети младшего школьного возраста!

Когда: 26 ноября в 16:00

Где: POLARIS в Domina Shopping, ул. Иерикю, 3

«Спящая красавица» - балет для всей семьи

Сказка об уснувшей столетним сном прекрасной принцессе, которую пробуждает поцелуй отважного принца. Чудесная музыка П. И. Чайковского и пышное сценическое оформление уводят нас в волшебную страну, где живут феи, сказочные герои, принцессы и злодеи. В балете сохранена оригинальная хореография Мариуса Петипа.

Когда: 25 ноября в 19:00

Где: Латвийская Национальная опера, бульв. Аспазияс, 3

Цена: 2,50-40 евро

Балет «Карлсон летает»

И кто не знает Карлсона — лучшего компаньона по играм, который живет на крыше? Тучный мужичок с пропеллером на спине — один из самых известных персонажей из книг Астриды Линдгрен, которого полюбили и дети, и взрослые. Новая балетная постановка ЛНО позволит маленьким зрителям пережить все знаменитые похождения Малыша и Карлсона — прогулку по крышам, ловлю воров, разыгрывание надутой домоучительницы фрекен Бок и утаскивание пышек! Как особый десерт — празднование дня рождения с целой восьмеркой тортов и лишь одной свечкой... Жизнерадостный, красочный спектакль приведет зрителей в мир, где фантазия сливается с действительностью — трубочисты на крышах города пускаются в пляс, теледивы сходят с экрана и устраивают пышное ревю, и даже конфеты начинают кружить в чарующем вальсе... Но на самом-то деле балет — о тоске по настоящему другу... а значит, рассказ — про любого из нас.

Когда: 26 ноября в 15:00

Где: Латвийская Национальная опера, бульв. Аспазияс, 3

Цена: 2,50-40 евро

«Черепашка Чепушок» - премьера спектакля в Латвийском кукольном театре

Маленький черепашонок Чепушок, бравый и самоуверенный, отправляется в путешествие по миру, надеясь отыскать большое счастье. Желательно такое, для добывания которого не надо особо стараться, потому что беззаботная жизнь маленькому путешественнику кажется намного заманчивее. Однако во время пути Чепушку придется столкнуться с непредвиденными трудностями и понять, что без работы и усилий маловероятно достичь того, чего желаешь. Душевный музыкальный спектакль приглашает детей с 2-летнего возраста присоединиться и вместе с маленьким черепашонком пройти по этому пути – пути самостановления.

Кстати, перевод и слова для песен, звучащих в спектакле, написаны автором русских текстов группы Prāta Vētra Сергеем Тимофеевым.

Когда: 26 ноября в 15:00

Где: Латвийский театр кукол, ул. Кр. Барона, 16/18

Цена: 11 евро

Спорт

FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

«Synottip Fight Club»

В эту субботу, 25 ноября, в Radisson Blu Hotel состояится «Synottip Fight Club» - профессиональные бои по боксу, ММА («бои без правил») и кик-боксингу (правила К-1).

Зрителей ждут бои с участием известных латвийских спортсменов - Яниса Зиединьша, Эдгарса Фрейманиса, Никиты Лешковича, Андрея Сурумса, Дмитрия Овсянникова.

В программе вечера - бой за звание чемпиона Европы по кикбоксингу в тяжелом весе с участием бойца из Кипра – Луиса Лоизоу, а также бой престижа с участием известного в Латвии исполнителя песен – Дзинтарса Чича.

Когда: 25 ноября в 19:00

Где: Radisson Blu Hotel, Рига.

Цена: 10 - 210 евро

Хоккей. МХЛ

ХК «Рига» - «Тайфун»

В воскресенье молодежный клуб рижского «Динамо» ХК «Рига» в ледовом холле Inbox.Lv проведет домашний матч против приморского «Тайфуна», который является молодежной командой владивостокского «Адмирала».

Примечательно, что с 26 по 30 ноября команды проведут между собой четыре встречи, две из которых будут считаться для ХК «Риги» выездными.

Когда: 26 ноября в 13:00

Где: Ледовый холл Inbox.Lv

Цена: 2 - 4 евро

Хоккей. Хоккейная лига Optibet

HS RĪGA - HK PRIZMA

Когда: 25 ноября в 13:00

Где: Хоккейный холл «Рига»

HK ZEMGALE LLU - HK MOGO

Когда: 25 ноября в 15:30

Где: Елгава

HK KURBADS - HK LIEPĀJA/OPTIBET

Когда: 25 ноября в 16:00

Где: Ледовый холл «Курдабс»

Баскетбол. Латвийская баскетбольная лига Olybet

BK Ogre - BK Valka/Valga

Когда: 25 ноября в 17:00

Где: Огрская 1 средняя школа

Флорбол. Высшая лига SynotTip

Jūrmalas Sports - SK Latgols

Когда: 25 ноября в 12:00

Где: Спуньциемс

HK Vaiņode - HK Ogre/Miandum

Когда: 25 ноября в 16:00

Где: Вайнеде

Celtnieks Rīga - SK Latgols

Когда: 26 ноября в 17:00

Где: RTDP, Rīga

ASK/LSPA - Dobeles Tenax

Когда: 26 ноября в 17:00

Где: ASK, Rīga

Гандобл. Женская высшая лига

LSPA - Jēkabpils SS

Когда: 25 ноября в 15:00

Где: ASK, Rīga

Stopiņu NHK - SK Latgols

Когда: 26 ноября в 13:30

Где: Улброка

Концерты

FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

Comedy Woman

В Comedy Woman центральной темой для шуток становится жизнь во всех ее проявлениях: положительных, а порой нелепых, доходящих до абсурда. Участницы шоу шутят о себе и других женщинах: красивых и не очень, «на любителя» и остальных. Смеются над модными новинками, размером груди, богатством внутреннего мира или его отсутствием.

В Ригу приедет «золотой состав» Comedy Woman: эксцентричная Екатерина Варнава, «гопница» Мария Кравченко, «русская баба» Татьяна Морозова, простодушная Наденька Сысоева, бойкая Екатерина Скулкина, категоричная Наталья Еприкян, голосистая Надежда Ангарская и, конечно, незаменимый Александр Гудков, ведущий Олег Верещагин и участник миниатюр Евгений Бороденко будут шутить как всегда легко, изящно, непринужденно, со щепоткой самоиронии и сарказма!

Когда: 24 ноября в 19:30

Где: Арена Рига

Цена: от 19 евро

Виа Гра

Эрика Герцег, Миша Романова и Настя Кожевникова – три девушки, которые продолжают историю легендарной группы. Их судьбы сошлись в одной точке, когда девушки попали в один из самых масштабных проектов в истории телевидения «ХОЧУ V ВИА ГРУ». В Риге группа исполнит всеми любимые хиты и новые композиции.

Когда: 24 ноября в 22:00

Где: Studio 69

Цена: 25 евро

Scooter

Самая знаменитая в мире группа техно музыки Scooter открывает новую страницу своей истории! Мировым турне «Wild&Wicked» Scooter отмечает свой 25-летний юбилей. Специально для этого шоу созданные неожиданные технические решения сольется во едино в грандиозной шоу-программе, которую готовит вся команда во главе с лидером группы H.P.Baxxter.



На концерте Scooter исполнит свои популярнейшие хиты, созданные в течение 25 лет: «Maria», «Fire», «How much is the fish», «J‘adore Hardcore», «Nessaja», «Move Your Ass», «I‘m Raving», «What is the Question» и многие другие знакомые и полюбившиеся песни. За свою карьеру группа Scooter организовала более 1000 грандиозных выступлений по всему миру.



В концерте также примут участие DJ Sash и 2 Unlimited.

Когда: 25 ноября в 20:00

Где: Арена Рига

Цена: от 19 евро

Вечеринки

FOTO: Flickr/TheArches

Эксклюзивное шоу для женщин MEN'S Passion Kiss Tour

«Passion Kiss» вновь готов удивлять латвийских женщин, на этот раз - жительниц Валминре.

Смелые танцы, красивые мужчины и неповторимая атмосфера на время перенесет вас в лучшие бары Лас-Вегаса.

Когда: 25 ноября

Где: Multiklubs (г. Валмиера)

Цена: 12.00 €

Хип-хоп исполнитель из Беларуси - LSP

Актуальное звучание, техничная читка и пение — все это возводит ЛСП в ранг настоящей белорусской жемчужины.

Шаг за шагом он делал материал все сильнее, а в этом году выпустил пиковый альбом, который уже сейчас поклонники подобной музыки называют одним из лучших в отрасли и в Беларуси в принципе.

Когда: 25 ноября

Где: FIRST

Цена: 15-30 €