Кучинскис уверен в бюджете; президент не должен передать на повторное рассмотрение

Премьер-министр Марис Кучинскис не предполагает, что президент Латвии Раймонд Вейонис может передать на повторное рассмотрение какой-то из законов о бюджете.

Премьер сказал журналистам, что вчера на еженедельной встрече обсудил с Вейонисом и бюджетные вопросы. После этого разговора у Кучинскиса сомнений не осталось.

В прошлом году президент передал на повторное рассмотрение парламенту поправки к закону о налоге микропредприятия, которые были приняты вместе с бюджетом. До сих пор случаев, когда в Сейм были возвращены законы, связанные с бюджетом, было сравнительно мало.

Как уже сообщал наш портал, Сейм принял сегодня бюджет будущего года, поступления которого составят 8,75 млрд евро, расходы - 8,95 млрд евро. Наибольшее увеличение средств предусмотрено на здравоохранение, а бюджет обороны достигнет требуемых НАТО 2% от внутреннего валового продукта.