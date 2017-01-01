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Латвия - одна из немногих стран НАТО, достигших 2% от ВВП на оборону

LETA 3
Фото: Paula Čurkste/LETA

С утвержденным сегодня государственным бюджетом Латвия станет одной из немногих стран НАТО, достигших расходов на оборону в размере 2% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны, сообщили агентству ЛЕТА в отделе прессы Министерства обороны.

К 2017 году этого показателя достигли шесть стран НАТО - США, Греция, Эстония, Великобритания, Румыния и Польша.

Бюджет обороны на 2018 год составляет 576,34 млн евро, что на 126,8 млн евро больше, чем годом ранее.

43% бюджета выделено на инвестиции, 24% на содержание и 33% на персонал.

В 2016 году бюджет обороны составлял 1,6% от ВПП, в 2017 году - 1,7%. Латвия обязуется придерживаться показателя 2% от ВВП и в последующие годы.

США Эстония НАТО
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