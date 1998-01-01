Лишенной допуска к гостайне Петерсоне-Годмане нашли должность c зарплатой в 2577 евро

Председателем правления созданного в среду дочернего предприятия «Latvijas gāze» – АО «Gaso» станет бывшая госсекретарь Министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане, покинувшая свой пост после того, как была лишена допуска к гостайне. О новом назначении говорится в сообщении «Latvijas gāze» бирже «Nasdaq Riga».

Заместитель председателя совета «Latvijas gāze» Юрис Савицкис ранее уже говорил, что Петерсоне-Годмане – одна из претендентов на должность руководителя предприятия, подчеркивая, что у нее очень хорошие шансы стать преседателем правления «Gaso».

Зарплата председателя совета установлена в 2577 евро в месяц, а у его заместителя и у членов совета – 2319 евро в месяц.

Основной капитал «Gaso» составляет 39,9 миллиона евро. Капитал компании появился в процессе реорганизации «Latvijas gāze», при отделении имущества акционерного общества.

В утвержденном уставе «Gaso» указано, что компания создана в рамках выполнения требований поправок к закону об энергетике, которые вступают в силу 1 января 2018 года – об отделении деятельности оператора распределительной системы от «Latvijas gāze» в отдельное акционерное общество со статусом самостоятельного юридического лица, сообщает nra.lv.

Как уже сообщал наш портал, еще в июне в передаче «900 секунд» на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис заявлял, что Илзе Петерсоне-Годмане будет предложена другая должность в государственном управлении.

«Однозначно, ей будет предложена возможность работать в одном из министерств, где требуется опытный руководитель. Но, конечно же, на должности, где нет необходимости в допуске к государственной тайне», - сообщил премьер, добавив, что пока Петерсоне-Годмане выразила желание пару месяцев отдохнуть.

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) отказало ей в продлении допуска к гостайне, она обжаловала это решение у генпрокурора Эрика Калнмейерса, но бюро генпрокурора оставило решение БЗС в силе, рассказала Петерсоне-Годмане.

Петерсоне-Годмане занимала должность госсекретаря МВД с 2009 года, а в системе внутренних дел работает с 1998 года.