Депутат Юрмальской думы рассказала о новом порядке въезда в город-курорт

Депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова рассказала, что в новом году будет изменен порядок въезда в этот город. Правда, если изменения поддержит Министерство регионального развития.

"Сегодня на заседании Юрмальской Думы приняты изменения по въезду в Юрмалу:

- Дневной тариф 2 евро будет действовать в течении всего дня независимо от того сколько раз машина въезжает и выезжает из Юрмалы.

- Введен недельный тариф - 7 дней = 10 евро

Изменения должны получить одобрение Министрества. Бесплатный въезд с 1 октября по 1 апреля сохраняется. Добро пожаловать в Юрмалу", - сообщила Лоскутова в Facebook.