Удовлетворено требование «Баускас дзиве» запретить рекламу в муниципальной газете

Административный районный суд удовлетворил требование ООО «Баускас дзиве» против Иецавской краевой думы о запрете на публикацию рекламы в финансируемой самоуправлении газете «Иецавас зиняс», сообщил адвокат Андрис Тауриньш.

Решением суда запрещено публиковать рекламу в муниципальной газете. Также в пользу «Баускас дзиве» с самоуправления взыскан ущерб в размере 17,8 тыс. евро.

Тауриньш сказал, что первоначально сумма иска составляла более 30 тыс. евро, но вопрос здесь больше не в деньгах, а в создании прецедента. Он также допускает, что решение будет обжаловано в более высокой инстанции.

Ранее «Баускас дзиве» обратилось с иском в административный суд, но он отказался возбудить дело, и решение было обжаловано в Верховном суде, после чего дело было возбуждено в административном суде.

Иск был отклонен в части, где «Баускас дзиве» требовало запрета на издание муниципальной газеты.

В Европейском суде по правам человека возбуждено дело «»Баускас дзиве» против Латвии». Истец жалуется, что государство позволяет самоуправлениям издавать газеты, имитирующие независимую прессу.