Южный мол в Вентспилсе будет реконструирован

В объявленном управлением Вентспилсского свободного порта конкурсе на реконструкцию Южного мола лучшим признано предложение АО «BMGS», которое проведет работы за 2,4 млн евро.

Реконструкция начнется в конце текущего года и завершится в середине будущего. Помимо «BMGS», свое предложение на конкурс подавало «Industries group».

Молы Вентспилсского порта были построены более 100 лет назад, а последние восстановительные работы проводились в 90-е годы, масштабной же реконструкции не было 60 лет.

На моле будет дополнен запас бетонных блоков, восстановлено покрытие, установлена система освещения.

Южный мол в Вентспилсе является популярным местом прогулок и одним из важнейших гидротехнических сооружений порта, оберегающих от волн.