Кто больше? В Риге появилась парковка, где вас могут оштрафовать на 500 евро

«Ребята, будьте внимательны. На стоянке возле Дома мебели, что в Пурвциемсе изменились, а точнее дополнились одним пунктом правила парковки. Читайте и не нарушайте, а иначе можете попасть на штраф 500 евро.» Такой информацией пользователи делятся в Facebook в группе «Пурвциемс».

В частности, Владимир, который припарковал машину на упомянутой стоянке и чуть не попал на штраф поделился видео, чтобы другие клиенты Дома мебели могли избежать неприятностей.

До сих пор на стоянке действуют правила - два часа можно оставить машину бесплатно, но надо указать время своего прибытия.

Местные жители заметили, что в последнее время стены Дома мебели стали резко пустеть. Место комодов и стульев на первом этаже здания частично занял спортивный клуб, а потом появилась пиццерия. Вновые заведения приезжают клиенты на машинах.

Парковка не резиновая и всех вместить не может.

Поэтому появились знаки и правила пользования стоянкой, которую обслуживает CityParks Latvija. Люди замечают, что под окнами здания часто выстраиваетися автопарк пиццерии, видимо, это и вызвало недовольство обслуживающей парковку компании.

И недавно у правил стоянки появился дополнительный пункт в котором говорится, что оставленная на стоянке машина с любой рекламой будет оштрафована на суму 500 евро.

«Минимальная зарплата в Нидерландах 1565 евро, а максимальный штраф за парковку 25 евро. Минимальная зарплата в Латвии 380 евро, а максимальный штраф за парковку 500 евро. Уважаемый мэр Риги, ответьте нам нет, ли тут какой либо коррупционной схемы?» - Владимир обратился к градоначальнику Нилу Ушакову.

«А за рамку под номером могут штрафовать?» - интересуются водители, ведь это тоже реклама фирмы, продукта, услуги.

Среди практичных пользователей соцсетей есть и люди с юмором, которые оценили подход к стоянке.

«Шикарно! Другим стоянкам есть к чему стремиться! Например, нельзя ставить машины старше 10 лет на стоянку. Или сделать парковку только для машин определённой марки».