В субботу возможны как дожди, так и солнце

В пятницу вечером и в ночь на субботу, начиная с запада, в Латвии ожидаются дожди. Следующая обширная зона осадков придет в страну с юго-запада ближе к вечеру, сообщает агентство ЛЕТА.

Местами сгустится туман, но с утра и днем местами выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит +3..+7 градусов, но ночью на востоке страны и с утра в Курземе похолодает до +1 градуса.

В Риге временами будут идти дожди, возможны также туман и солнце. В начале ночи порывы южного ветра будут достигать скорости 13 метров в секунду, но затем стихнут. Температура воздуха и ночью и днем составит +7 градусов, немного прохладнее будет с утра.