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«Tukuma piens» заплатило 1000 евро штрафа за утечку сливок в городскую канализацию

LETA
Фото: Ieva Čīka / LETA

АО «Tukuma piens» заплатило примененный Государственной службой окружающей среды (ГСОС) штраф в размере 1000 евро за утечку сливок в городскую канализацию, сообщил представитель предприятия Арманд Артихович.

Утечка 2,5 тонны сливок произошла 3 ноября.

Как ранее сообщила руководитель контрольного отдела Вентспилсского регионального управления ГСОС Анна Адамсоне, утечка сливок не создала угрозы для окружающей среды.

Повторные проверки инспекторами ГСОС очистных сооружений предприятия водоснабжения «Tukuma udens» показали, что ситуация улучшилась - в воде больше нет пены и увеличилось содержание кислорода.

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