В окрестностях Риги и резко участились кражи в частных домах

За последние полтора месяца в окрестностях Риги и в Земгале резко участились кражи в частных домах произошло 33 кражи. Преступники в основном выбирают дома, которые находятся вблизи леса, сообщает Служба новостей Латвийского радио со ссылкой на Отдел уголовного розыска Государственной полиции.

Как утверждают в Госполиции, всплеск домашних краж происходит ежегодно в период с октября по начало декабря. То есть, когда быстрее наступает темное время суток. По словам начальника отдела уголовного розыска Яниса Лаздиньша, в этом году преступления совершило, скорее всего, несколько преступных групп.

«Различается почерк краж и тип предметов, которые воруют. Нам уже удалось несколько человек задержать за такие или похожие кражи. Краж стало чуть меньше, но они не прекратилисья», — рассказал Лаздиньш.

Представитель Госполиции также дал несколько советов, как обезопасить свое жилье.

«Во-первых, бдительность. Если жители замечают с районе своего дома или дома соседа подозрительных лиц, об этом надо сразу сообщать в полицию. Во-вторых, нужно обезопасить свое жилье. В темное время запереть двери, зашторить окна. Самое ценное имущество лучше хранить в надежных сейфах, которые прикреплены так, чтобы их нельзя было вынести из дома», — указал Лаздиньш.