Нас «достал» беспредел: латвийские дальнобойщики идут в бой (видео)

Работа за минималку, задержка зарплат, выпуск в рейс неисправных авто. Бывшие сотрудники транспортной компании Gaja Pluss обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку их бывшего работодателя. Сотрудники насчитали как минимум 15 нарушений в деятельности фирмы. В итоге с проверками в фирму нагрянули сразу несколько ведомств.

На видео, снятом во время рейса водителей фирмы видно одно из возможных нарушений, которые по отношению к своим сотрудникам допускает транспортная фирма Gaja Pluss. Так говорят те, кто недавно оттуда уволился. А именно — грузовик движется, а спидометр не фиксирует скорость.

Это, возможно, говорит о том, что в машине отключён тахограф, учитывающий время в пути.

«Очень часто были ситуации, когда нарушались законы о перевозке грузов, были ситуации, когда приходилось вывозить грузы из Евросоюза без дозволов. Нас заставляли срывать с палетов этикетки», - рассказывает бывший работник Gaja Pluss Николай Зейлиш.

В самой фирме Gaja Pluss комментировать заявления бывших работников отказались, заявив, что отвечать будут перед судом. Недовольны политикой компании 10 бывших сотрудников. Говорят при увольнении столкнулись с одной и той же проблемой.

Ни отпускных, ни зарплаты за последние месяцы работы. Оказывается, они ещё и остались должны фирме.

Ещё один бывший работник Gaja Pluss Улдис Краучунс возмущается: «Мне предоставляют два кассовых ордера, якобы фирма мне одолжила деньги, два раза в месяц по две тысячи евро. 11 февраля, и в конце февраля ещё. 11 февраля я эти деньги получить не мог, потому что я был в рейсе, у моего ребёнка день рождения. Я этот день очень хорошо помню. Такие ордера даются постоянно на подпись.

Это, якобы фирма себе берёт эти деньги, чтобы государству не платить налоги. И нам зарплату с этих денег выдает».

О существовании долгов работники узнавали только при увольнении. И говорят, что не помнят, чтобы подписывали ордера. Все свои претензии бывшие сотрудники оформили в виде заявления в прокуратуру. Кроме того, в фирме Gaja Pluss уже 5 раз успела побывать с проверками и трудовая инспекция.

«По поводу выплаченных денег инспектор не констатировал нарушений, потому что работодатель предоставил нам платежные поручения, где работники получали деньги и расписывались за них. Поэтому у нас нет оснований утверждать, что работодатель не платит деньги», - говорит руководитель рижской региональной трудовой инспекции Эвита Леонова-Берзиня

В инспекции не исключают, что ряд документов водители могли подписать, не читая их, а сотрудники не исключают, что их подписи могли бы подделаны.

Впрочем, с подачи прокуратуры делом занялась и госполиция. И действительно обнаружила нарушения.

Глава бюро по надзору за дорожным движением Винета Мистре рассказала о проверке: «В результате проверки мы констатировали, что там есть нарушения учета информации о времени работы и отдыха водителей, а также нарушения времени отдыха и работы».

За это нарушение предусмотрен денежный штраф от 140 до 1000 евро. Сейчас свои проверки Госполиция и трудовая инспекция завершили. Однако, работники утверждают, что подали заявление и в Службу Госдозодов. Так как на предприятии может быть риск выплаты зарплат в конвертах. Ответ они ждут до 8 декабря. В СГД нам отметили, что раскрывать информацию о конкретных проверках и конкретных предприятиях службе запрещает закон. Однако, жалобы сотрудников являются стимулом к началу проверки.