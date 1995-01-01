Дышете остатками экскрементов? «Это ж не «химия», здоровью не вредит» (видео)

Иловые поля станции биологической очистки Daugavgrīva, принадлежащей компании Rīgas ūdens, отравляют жизнь жителям Бабите. Вместо свежего лесного воздуха они получили неприятный запах и разбросанный по дороге канализационный осадок.

Иловые поля Rīgas ūdens находятся в Варнукрогс на территории Юрмальского самоуправления. Сюда свозят сухой канализационный осадок со всей Латвии. Объект Rīgas ūdens был сдан в эксплуатацию в 1995 году. В те годы, на этом месте, вокруг был только лес и сельскохозяйственные земли. В начале 2000-х годов Бабитское самоуправление начало отдавать сельхозугодья под застройку поселков особняками. Жители говорят, что уехали жить за город ради экологии. Вместо нее жители частных домов получили неприятные запахи с марта по октябрь.

«В условиях застройки от Бабитского самоуправления не было ничего о том, что здесь будут отравлять нам жизнь»,

- жалуется Сергей Волченков, один из первых поселенцев в поселке Lielpauguri.

В проекте детального планирования Lielpauguri указана цель, которую ставит перед собой самоуправление: обеспечить людям качественную среду. Кроме этого, по словам Сергея Волченкова, ил везут в открытых грузовиках и на ухабистой грунтовке он рассыпается по окрестностям. И также источает вонь. «Дорога постоянно забросана илом, который падает из грузовиков», -рассказал «Личному делу» житель другого поселка Bišulejas Валдис Кришканс.

В Бабитском самоуправлении говорят, что в детальном планировании поселка Lielpauguri были отмечены защитные полосы, загрязняющего среду объекта. И жителям об этом было известно. В свою очередь Юрмальское самоуправление согласовало защитные полосы с бабитским самоуправлением еще в 1995 году, когда объект Rīgas ūdens был сдан в эксплуатацию.

В самой компании Rīgas udens говорят, что у них есть разрешение от Госслужбы среды категории В на загрязнение окружающей среды. «У нас постоянно проходит мониторинг запаха. В конце лета был проведен последний замер.

Превышение тех показателей, которые оговорены в законодательстве, не выявлено»,

- сообщил «Личному делу» пресс-секретарь Rīgas ūdens Артурс Муцениекс.

«Личное дело» уже бывало на объектах, которым требуется категория В. Например в местах, где хранятся отходы на основе нефтепродуктов. И там, Государственная служба среды требует устанавливать заборы и накрывать бассейны с отходами крышей. Это препятствует распространению запаха. Объекту Rīgas udens также присвоено разрешение категории В на загрязнение окружающей среды. Но тут нет заборов и крыш.

«Этот запах выделяется из разных веществ. В случае с нефтепродуктами, это запах химического вещества, беспокоящий и который может нанести большой вред человеческому здоровью.

В этом случае такого нет. Поэтому и отличаются требования»,

- объяснил отсутствие заборов представитель Государственной службы среды Янис Лапсиньш.

Впрочем местные жители отмечают, что в последние годы резко увеличилась деловая активность на иловых полях. Грузовики, по грунтовке, ездят все чаще.

«Они свозят из стран Балтии этот ил, не только из Латвии, раньше сюда привозили еще из Литвы». - говорит Сергей Волченков.

«Личное дело» выяснило: действительно у Rīgas udens есть партнер и арендатор на иловых полях, компания Eko terra, которая из ила делает компост. Сельскохозяйственные удобрения. 73% компании Eko terra принадлежит компании Vides investīcijas, а та в свою очередь на 100% принадлежит акционерному обществу TAK investīcijas, председателем совета которого является Гунтарс Кокоревичс.

По версии латвийского журнала Forbs Гунтарс Кокоревич стал лучшим бизнесменом 2015 года в Латвии.

То же издание называет его «королем» мусорного бизнеса. Предприятие Рижского самоуправления Rīgas udens, по словам ее пресс-секретаря Артурса Муцениекса, платит компании Eko terra за утилизацию ила с очистных, а уже Eko terra превращает его в компост, который продает на свободном рынке.

Руководство компании Eko terra считает, что их деятельность на интенсивность запаха не влияет. Также руководство компании отрицает импорт ила из других стран. Валерий Станкевич, член правления Eko terra, утверждает что к мнению недовольных жителей они все же прислушиваются и на их жалобы реагируют.

На предприятии Rīgas udens признают, что существуют современные виды утилизации ила, например, сжигание, но эта услуга дорогая.

«Конечно есть неудобства у какого-то количества людей, которые живут вокруг этого объекта, но если осуществлять улучшения, то это потребует больших инвестиций. Ну, а за это придется платить всем остальным рижанам»,- сказал пресс-секретарь Rīgas ūdens Артурс Муцениекс.

Надо отметить, что аналогичный запах регулярно накрывает рижский микрорайон Болдерая, где живут тысячи человек. Он исходит от самой станции биологической очистки Daugavgrīva. В муниципальной компании Rīgas ūdens пока не планируется инвестиций для его устранения.