Мои страшные роды. "Она села на меня с криком: вечно тут рожать будешь?»

"Акушерка уселась мне на ноги и грубо начала очередной осмотр. У меня начались судороги в ногах и я попросила, чтобы она слезла. Она же мне лишь ответила: "Давай, давай, соберись". Такой горький опыт был не только у Эвии, которая возглавляет Латвийское отделение международной группы поддержки женщинам, пострадавшим от насилия во время родов.

Каждый год 25 ноября во многих уголках мира к больницам несут розы. Как говорит Эвия, это символизирует женственность и пролитые после родов слезы. По ее мнению, роды в Латвии - это проблема, но женщины зачастую этого не понимают.

Во время родов женщины переживают как психологическое насилие, когда их стыдят, так и физическое, особенно те, кто будучи чувствительными, проходят брутальное обследование. Кроме того, женщинами не разъясняют медицинские процедуры, им навязывают действия, не являющиеся необходимыми.

«Роженицы не распознают насилие над собой, потому что думают - это норма, когда к тебе грубо прикасаются и не объясняют действий», - рассказывает пережившая насилие во время родов Эвия.

Она поясняет, что почти через месяц начала «залечивать» свои раны: работала над тем, чтобы почувствовать себя лучше психологически, так же ждала, когда заживут физические травмы.

Свой «опыт» женщина получила в Кулдигской больнице, которая, якобы, славится своим бережным отношением к мамочкам. Поскольку о первых родах у Эвии были весьма тяжелые воспоминания, она решила пригласить так называемую доулу (помощницу в родах, оказывающую женщине информационную, физическую, бытовую и эмоциональную поддержку, - прим. ред.).

Первые неприятные впечатления начались в регистратуре, - само отношение работницы к роженице. «Она сказала, ну, посмотрим, как пойдет, ведь доулам здесь и быть-то не нужно, это же больница», -рассказывает женщина, отмечая, что помощницы при родах не имеют никакого отношения к работе акушерок, а являются лишь знающими партнерами при родах.



Акушерка, принимающая роды Эвии, сразу же, без проверки сообщила, что применит стимуляцию родов. «Когда я спрашивала, зачем, она ответила, что не первый день здесь работает».

"Ты что, целый день тут рожать собираешься?", - сказала она. Я поняла, что здесь все происходит по ее "понятиям". Она была очень громкой, шумной и во мне внезапно оборвалось все то, над чем мы с доулой так долго работали", - рассказывает Эвия.

По словам роженицы, она знала, что при этих родах не будет риска, поэтому до последнего момента сопротивлялась искусственной стимуляции, ведь это может навредить как самой матери, так и ребенку.

Эвия вспоминает, что все проверки перед родами были просто ужасны. «В один момент она уселась мне на ноги, у меня начались судороги. Я попросила ее слезть. Она же, игнорируя мою просьбу, лишь произнесла: «Давай, давай, соберись!«. Я знаю, что при посещении гинеколога он не сразу же «залезает ко мне внутрь», он это все может сделать деликатнее. А если тебе в этот момент бросают реплики, что, мол, давай, тужься, что нужно думать о ребенке, что нужно с этим считаться...», -вздыхает Эвия.

Акушерка пыталась вызвать искусственную стимуляцию родов, взывала к чувствам роженицы, приговаривая, что если она не будет действовать по "инструкции, то ее уволят с работы. Помимо этого, она просто врала, что шейка матки недостаточно раскрылась, а потом прошептала медсестре: "Все нормально, отверстие достаточное".

«Тогда мы поняли, что нам врут, лишь бы скорее прошли роды», - говорит Эвия. Потом ей заявили, что родильное отделение полное и нет времени ждать, пока она родит естественным образом, хотя в тот день рожала еще всего лишь одна женщина.

«Она сказала, что все, нужно стимулировать и никакой тут возни больше! Кончаем этот цирк», - поясняет Эвия.

Ее ребенок родился полностью здоровым, но у самой Эвии было множество разрывов. Ее внимание привлек еще один интересный факт: даже после этого Эвии через систему вводили медикаменты, ускоряющие роды! «Когда я спросила, а зачем сейчас это, мне ответили: а что делать-то, выбрасывать, что ли?».

Но и на этом роддомовский кошмар не закончился. Когда Эвия попросила совет по кормлению грудью, то получила такой ответ: «Нет, милочка, мы тебе помогли родить, а кормление грудью - это твой собственный марафон». По словам собеседницы TVNET, в тот момент она была готова вообще сбежать из больницы и никогда больше не рожать!

Сейчас Эвия панически боится посещать гинеколога, не говоря уже о физической близости с партнером. «Мне очень страшно забираться на гинекологическое кресло, так как все тело жутко травмировано после всего, что произошло. Психологически-то я справлюсь, но вот физически... я чувствую себя просто грубо изнасилованной. Так я это называю. Хорошо, что уже прошло время, когда я все время плакала. Прекратила кормить младенца своим молоком из-за стресса», - признается Эвия.

Сегодня она пошла с розами к больнице. Для нее это символ женственности, нежности и любви. Эвия говорит, что «это наши розовые слезы, которые мы родили и льем после родов».

P.S. Как сегодня уже сообщал Русский TVNET, 25 ноября министр здравоохранения Анда Чакша на конференции «Конгресс мамочек 2017» с гордостью заявила, что в последние годы в Латвии сделано очень многое для борьбы со смертностью беременных женщин, и поскольку сейчас к персоналу и технике предъявляются очень высокие требования, в любом родильном отделении рожать безопасно.

«Чтобы исправить ситуацию, мы стали тщательно следить за тем, как будущие мамочки становятся на учет, какие исследования им проводятся, изменили и другие вещи, в результате чего за два года мы очень значительно улучшили эту драматическую ситуацию», - сказала министр.

«Могу сказать, что в любом родильном отделении можно смело рожать,

так как требования к персоналу и технике установлены очень высокие», - заверила она.