Зима и осень продолжают борьбу за власть над латвийской природой

В предстоящие выходные сохранится типичная промозглая осенняя погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. На новой неделе вновь ожидается похолодание с дождем, мокрым снегом и небольшими заморозками по ночам.

По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 24 ноября, ожидается преимущественно пасмурная погода. Умеренный южный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-6 м/сек. Дневная температура воздуха составит 5-7 градусов, на побережье Курземе воздух прогреется до 8-9 градусов. В первой половине дня кратковременные дожди пройдут в восточных районах страны, а к вечеру, начиная с западных районов, Латвию накроет обширная зона осадков.

Вечером дождь ожидается в Курземе и Земгале, а ночью - почти на всей территории страны. Ночная температура воздуха в Елгаве будет держаться в пределах 5-6 градусов.

В субботу днем ожидается облачная погода, воздух прогреется до 7 градусов, но при слабом ветре переменных направлений к вечеру вновь сгустятся тучи, и на всей территории страны ожидается затяжной дождь, который продолжится и в воскресенье. Синоптики прогнозируют в воскресенье и порывистый ветер, который эпизодически будет дуть со скоростью до 6-11 м/сек. К вечеру воскресенья небо начнет проясняться, и в ночь на понедельник похолодает до минус 2-0 градусов.

В понедельник днем тоже ожидается порывистый ветер южных направлений, а в западных районах страны - и кратковременный дождь.. Днем воздух прогреется лишь до 3-5 градусов, немного теплее будет лишь на побережье Курземе. Вторник может пройти без осадков, воздух прогреется до 2-3 градусов. В ночь на среду почти на всей территории страны подморозит до минус 1-3 градусов. Днем синоптики обещают дождь и мокрый снег. Согласно нынешним прогнозам, слякотная погода с дождем и мокрым снегом и небольшим подмораживанием по ночам, сохранится и в начале декабря.