Латвия увеличит количество инструкторов в Ираке в два раза

Латвия планирует увеличить до 20 число военных инструкторов своего контингента в международной антитеррористической операции в Ираке.

Министерство обороны подало на рассмотрение на заседании правительства 28 ноября проект постановления Сейма об участии военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии в военной операции международной коалиции против «Исламского государства» по обучению военных сил Ирака до 1 февраля 2020 года.

С ноября 2014 года Латвия политически присоединилась к международной коалиции и выразила поддержку ее действиям. Правительство Ирака подтвердило, что поддерживает участие латвийских военных инструкторов в обучении иракских сил безопасности.

14 января 2016 года Сейм решил отправить латвийских военных для участия в этой операции до 1 февраля 2018 года.

Сейчас в операции в составе датского контингента участвуют до 10 латвийских военных инструкторов.