Министр обнадеживает мамочек: в Латвии можно смело рожать

В последние годы в Латвии сделано очень многое для борьбы со смертностью беременных женщин, и поскольку сейчас к персоналу и технике предъявляются очень высокие требования, в любом родильном отделении рожать безопасно, подчеркнула сегодня на проходящей в Юрмале конференции «Конгресс мамочек 2017» министр здравоохранения Анда Чакша.

Несколько лет назад смертность беременных в Латвии была одной из самых высоких в Европе, отметила она. «Чтобы исправить ситуацию, мы стали тщательно следить за тем, как будущие мамочки становятся на учет, какие исследования им проводятся, изменили и другие вещи, в результате чего за два года мы очень значительно улучшили эту драматическую ситуацию», - сказала министр.

«Могу сказать, что в любом родильном отделении можно смело рожать,

так как требования к персоналу и технике установлены очень высокие», - заверила она.

«Конгресс мамочек 2017» организован объединением родителей «Мамин клуб» с целью обобщить последние тенденции в сфере здоровья матери и ребенка и профилактики, сделав упор на здоровое течение беременности как залог здоровья будущего поколения.