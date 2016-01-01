Расходы государства на предоставление информации увеличились в 2,5 раза

Административные расходы государства на предоставление информации другим государственным учреждениям в прошлом году увеличились в два с половиной раза, свидетельствует информация Госканцелярии.

В 2015 году эти расходы выросли до 3,246 млн евро, а в 2016 году они достигли 8,338 млн евро. Как поясняет Госканцелярия, увеличение этих расходов в прошлом году связано с рядом проектов правил Кабинета министров и поправок к правилам.

В 2016 году был проведен опрос учреждений центрального аппарата госуправления с целью выяснить, как часто необходимо им предоставлять эту информацию, в каком объеме и в какой форме.

Было получено 123 предложения к 54 правовым актам, большинство из них - к запросам статистической информации.

Госканцелярия заключила, что больше всего учреждений предоставляют отчеты о финансах и госбюджете, данные об управлении персоналом, ответы на запросы статистической информации. Нередко эти сферы перекрываются, увеличивая административное бремя.

Госканцелярия считает необходимым в сотрудничестве с министерствами финансов и экономики повторно проанализировать систему предоставления отчетов о деятельности учреждений, включающих вопросы о финансах и госбюджете, статистику и управление персоналом, и до июля 2020 года подать на рассмотрение Кабмина предложения по упрощению административных процедур и уменьшению частоты подачи отчетов.

На следующей неделе это предложение рассмотрит правительство.