Берзиньш: президента Латвии следует избирать открытым голосованием

«Избрание президента закрытым голосованием, нежелание депутатов открыть обществу, за кого они голосовали, а также разъяснить свой выбор - все это увеличивает разрыв между обществом и парламентом. Поэтому ВЛ-ТБ/ДННЛ призывает в качестве первого шага для повышения доверия к Сейму поддержать открытый процесс избрания президента. Избиратели вправе знать, за кого голосуют избранные ими депутаты», - сказал он.

29 ноября юридическая комиссия Сейма обсудит этот вопрос. Ранее Сейм поручил комиссии до 1 декабря рассмотреть поданную жителями инициативу об избрании президента государства открытым голосованием.

Автор инициативы - «Общество за открытость «Delna«», за нее на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано более 11 тыс. подписей.

Согласно 36-й статье Конституции Латвии, президент государства избирается закрытым голосованием большинством голосов не менее чем 51 депутата Сейма. «Delna» предлагает заменить в этой статье слово «закрытым» на «открытым».