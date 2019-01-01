LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Отправилась в ВУЗ и пропала: в Риге ищут 19-летнюю Синтию

bezvests.lv
Фото: bezvests.lv

19-летняя рижанка, жительница микрорайона Вецмилгравис пропала 23 ноября 2017 года.

Как сообщает bezvests.lv, около 8 утра в этот день она вышла из дома в Вецмилгрависе на занятия в ВУЗ Turība. Но до учебного заведения так и не доехала. Телефон выключен с четверга, 23 ноября.

При себе у девушки был мобильный телефон и сумка.

ПРИМЕТЫ: рост около 175 см, стройная, волосы светлые, осветленные. Была одета в черную куртку, обута в коричневые сапоги, на голове вязанная шапочка. Всех, кто имеет какую-то информацию о пропавшей девушке, которая может помочь розыску, просят звонить в Госполицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.

Поиск людей
0 Комментарии