Отправилась в ВУЗ и пропала: в Риге ищут 19-летнюю Синтию

Как сообщает bezvests.lv, около 8 утра в этот день она вышла из дома в Вецмилгрависе на занятия в ВУЗ Turība. Но до учебного заведения так и не доехала. Телефон выключен с четверга, 23 ноября.

При себе у девушки был мобильный телефон и сумка.

ПРИМЕТЫ: рост около 175 см, стройная, волосы светлые, осветленные. Была одета в черную куртку, обута в коричневые сапоги, на голове вязанная шапочка. Всех, кто имеет какую-то информацию о пропавшей девушке, которая может помочь розыску, просят звонить в Госполицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.