В правящей коалиции не знают, следует ли избирать президента открытым голосованием

Политики из правящей коалиции расходятся во мнениях о том, следует ли избирать президента Латвии открытым голосованием.

Председатель правления Союза «зеленых» и крестьян Арманд Краузе сказал агентству ЛETA, что он против таких открытых голосований и считает, что в данном конкретном случае необходимо закрытое голосование. В случае открытого голосования на депутатов может быть оказано влияние, пояснил он.

«Закрытое голосование обеспечивает объективность голосования по совести и доброй воле, на которое никто повлиять не может. Закрытые голосования проводятся во многих организациях, обществах и ассоциациях», - добавил Краузе.

Депутат партии «Единство» Инесе Либиня-Эгнере отметила, что партия всегда поддерживала идею избрания президента открытым голосованием, и возражений против этого у нее нет.

Председатель юридической комиссии Сейма, сопредседатель национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Гайдис Берзиньш тоже считает, что президента государства надо избирать открытым голосованием.

«Избрание президента закрытым голосованием, нежелание депутатов открыть обществу, за кого они голосовали, а также разъяснить свой выбор - все это увеличивает разрыв между обществом и парламентом. Поэтому ВЛ-ТБ/ДННЛ призывает в качестве первого шага для повышения доверия к Сейму поддержать открытый процесс избрания президента. Избиратели вправе знать, за кого голосуют избранные ими депутаты», - сказал он.

29 ноября юридическая комиссия Сейма обсудит этот вопрос. Ранее Сейм поручил комиссии до 1 декабря рассмотреть поданную жителями инициативу об избрании президента государства открытым голосованием.

Согласно 36-й статье Конституции Латвии, президент государства избирается закрытым голосованием большинством голосов не менее чем 51 депутата Сейма. Коалиционным договором установлено, что коалиция может принимать решения о внесении поправок в Конституцию только и исключительно по принципу единогласия.