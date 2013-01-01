История инвалида Игоря: Выжить на 128 евро и быть самостоятельным

Даугавпилчанин рассказывает о том, как живет на пособие по инвалидности в 128 евро, которое, в отличие от пенсий, латвийское правительство уже не первый год отказывается индексировать.

Игорю 30 лет. У него IIгруппа инвалидности – он с рождения болен эпилепсией. Приступы у Игоря бывают 2-3 раза в неделю, продолжаются не больше 5-10 минут. Страшно другое – они могут начаться в любое время и в любом месте: дома, на улице, в магазине, в трамвае. Игорь носит на шее кошелек, в котором хранит удостоверение инвалида и информацию о себе.

Человека с таким заболеванием отпускать из дома одного – не желательно.

Но у Игоря кроме старенькой бабушки, которая по состоянию здоровья сама не выходит на улицу, никого нет.

Точнее, родня у него есть, да только парень-инвалид ей не нужен.

Страх за внука

«Я бы без Игоря пропала, – рассказывает Евдокия Ивановна, бабушка Игоря. – Он же все сам делает по дому: готовит, убирается, крупные вещи отвозит в прачечную, мелкие вещи сам стирает, ходит по магазинам. Раньше я его одного никуда не отпускала, потому что приступ может случиться в любой момент. А сейчас я с ним ходить не могу. И очень переживаю, когда он задерживается.

Приходится экономить на всем. Если Игорь приходит в магазин, а там цены стали выше – он идет в другие магазины и ищет, где можно купить дешевле. Он очень хозяйственный, все рассчитает. Я так не умею.

Он очень обо мне заботится, и я боюсь, что с ним что-то может случиться.

Помню, когда я еще ходила без палки, у Игоря приступ начался, когда мы переходили трамвайные пути.

Обычно у него сначала начинаются судороги, руки скручивает назад, сильно искажается лицо, он теряет сознание и падает. Вот и в тот раз он упал. У меня у самой руки-ноги отнялись, как я испугалась, когда увидела, что с Химии идет трамвай. На наше счастье мимо проезжал таксист. Парень выскочил и столкнул Игоря с рельс. Сто раз ему сказать «спасибо» – и то будет мало. Игорь чудом остался жив.

После приступа каждый приходит в себя по-разному.Я читала, что существует около 40 видов и форм эпилепсии. Один упал, полежал, сразу встал и пошел. Другой… Игорь начинает снимать с себя верхнюю одежду – мороз не мороз… Приходит домой, а одежду несет в руках. Раз пришел – один ботинок есть, другого нет.

Это очень страшно. Дома я сразу ему водой лицо обтираю, чтобы он опомнился.

Игорь очень серьезно относится к лечению. Скажет врач прийти во столько-то – он никогда не опаздывает. Людей с таким заболеванием, как у Игоря, немало. Помню, у кабинета врача старушка, у которой внук – мальчик-эпилепсик, плакала и просила: «Люди добрые, может кто-то возьмет моего внука? Он очень добрый, очень хороший. Вот я умру, а он с кем останется?».Как старушка рассказывала, ей ребенка еще малышом принесли и на порог положили. Ее сын где-то нагулял. Вот бабушка и растила внука.

Игорь у меня очень хороший. Он не пьет, не курит, не истратит лишней копейки».

День за днем

Как рассказал сам Игорь, встает он рано, где-то полседьмого. Убирает постель, а потом обязательно слушает радио, чаще всего «Домскую площадь». Сейчас, когда на улице холодно, Игорь утром топит печь. Затем бабушка с внуком завтракают, и где-то часов в 11 Игорь отправляется за покупками.

Живут они на бабушкину пенсию в 200 евро и Игорево пособие в 128 евро.

На продукты тратят около 200 евро в месяц – по 100 евро на каждого. Продукты долгого хранения – крупы, сахар, растительное масло –парень закупает один раз в месяц, остальные –раз в три дня. Обязательно покупает местные газеты. Холодильника, стиральной машины в доме нет. Вернее, они были, но сгорели. На предложение как-то помочь решить этот вопрос Евдокия Ивановна ответила отказом.

«Мы живем не богато, но не бедствуем, – сказала она. – Я за свою жизнь куска хлеба ни у кого не занимала. Да и Игорь у меня такой: мало того, что не любит старые вещи, так он все хочет купить сам. Хочет быть самостоятельным. Мы сами накопим и купим».

Кстати, из-за этого и произошла у Игоря ссора с матерью, и она выгнала его из дома. Парень потребовал, чтобы ему дали его же деньги, чтобы он сам мог купить себе одежду, лекарства.

А мать ему сказала: «Лучше закопать тебя, чем давать на лекарства и врача!».

Его желание «быть дееспособным» в свое время поддержал и Сиротский суд. Когда мать как опекуна работники суда пригласили для беседы, та отказалась от опекунства. Бабушка внука взяла к себе, впрочем, он и так часто бывал у нее.

Они живут в небольшой приватизированной 2-комнатной квартире в одноэтажном доме с печным отоплением. Кроме их жилья в здании находится еще одна квартира, муниципальная. В квартире бабушки и Игоря не богато, разве что в глаза бросается новая проводка, за ремонт которой ПЖКХ выставило счет в 286 евро. Хотя свет как моргал, так и моргает. Но в доме очень чисто и аккуратно.

Два года назад мать Игоря уехала на заработки за границу. С тех пор сын от нее не получал никакой весточки. В семье он не единственный ребенок – у него есть брат и сестра, но они тоже не горят желанием общаться.

Несколько лет назад

Игорь внимательно отслеживает в прессе всю информацию, которая касается размеров пособия по инвалидности. Дело в том, последние несколько лет суммы этих выплат (в отличие от пенсий) не индексируются, остаются неизменными. В результате, такаякатегория людей, как Игорь, постоянный рост цен переносит особенно болезненно.

Сумма его пособия в 128 евро не меняется с 2013 года – с момента назначения.

Поэтому у парня есть цель – добиться увеличения пособий. Он беспокоит по этому вопросу журналистов, социальных работников, чиновников. И этоправильно. Если врачи и учителя могут требовать увеличения зарплат, то, как говорится, инвалидам и сам Бог велел отстаивать свои права.

Несколько лет назад на вопрос «Почему не индексируют пособия по инвалидности?» Игор ьполучил шокирующий ответ от Минблага. Министерский представитель Эгилс

Зариньш заявил, что повышение размера пособий вызывает большие дополнительные расходы в бюджете

, поэтому повысить пособия нет возможности. Латвийским инвалидам предлагают самим зарабатывать себе на жизнь.

«Да, я хотел бы работать, – говорит Игорь бесхитростно, – но только там, где не надо учиться. У меня нет никакого трудового стажа».

«Он латышского языка не знает, – добавляет бабушка. – В школе он был освобожден. Непрерывно трудиться в течение 8 часов он не сможет– у него нет сил долго работать. Игорь что-то сделает, а потом ему надо отдохнуть. Например, он не смог бы целый день складывать дрова».

Игорь окончил 9 классов вспомогательной школы. Когда у ребят была производственная практика (их отправляли на заводы), Игорь ее не проходил, потому что приступ мог начаться в любой момент, и парень мог упасть на станок. Кто бы стал отвечать за это?

«Я считаю, что у власти сидят эгоисты, которые думают только сами о себе, – возмущается Игорь. –

Попробовали они сами прожить на такие деньги.

Я ведь не один такой – меня многие поддерживают. Нельзя молчать! Я познакомился с женщиной, у которой внучка-инвалид, лежащая. Женщина тоже жаловалась: они на внучку тоже получают очень маленько епособие. А от нее нельзя никуда отойти и оставить ее одну.

3 декабря отмечается Международный день инвалида. Вот пусть Министерство благосостояния и ответит – почему наши пособия остаются неизменными при росте цен, и как можно прожить на такие деньги?!».