Сдаете на права? Готовьтесь к нововведению CSDD

Дирекция дорожной безопасности (CSDD) для всех сдающих теоретический экзамен готовит новведение, которого еще не было - это видеовопрос, который будет максимально приближен к реальной обстановке на дороге.

По данным дирекции, видеовопрос будет включен в экзамен с 1 марта будущего года, однако все интересующееся могут познакомиться и попробовать свои силы уже сейчас.

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Развивая свои технологии CSDD предлагает вопрос, который по задумке авторов усовершенствует учебный процесс, поможет запомнить и усвоить опасные ситуации на дороге. Латвия - одна из первых стран, которая реализует это нововведение.

Предусмотрено, что будут «воплощены в жизнь» ситуации, с которыми каждый водитель может встретиться ежедневно. На каждом экзамене планируется ввести 3 видеовопроса на темы: дорога и погодные условия, прогнозирование опасной ситуации на дороге и культура вождения.